Sagittario

Non ti sto suggerendo di ascoltare il tuo cuore con rapita attenzione in ogni minuto di veglia delle prossime quattro settimane. Non mi aspetto che tu trascuri le intuizioni della tua mente. Ma mi piacerebbe vederti entrare più in sintonia con l’organo intelligente che hai nel petto. Nei prossimi mesi avrai più bisogno che mai del suo specifico tipo di guida. E in questo particolare momento sta cominciando a traboccare di una saggezza così fertile e intensa che potrebbe scatenare una serie di orgasmi spirituali.