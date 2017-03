A 24 anni vivevo nelle campagne del North Carolina e facevo il lavapiatti in una città a più di sei chilometri di distanza da casa. Non potevo permettermi neanche una bicicletta. Per andare al lavoro dovevo camminare lungo strade popolate da cani aggressivi e ubriachi in pick-up. Per farmi forza fantasticavo di essere circondato da un campo di forza tutto d’oro. Poi cominciai a immaginare di essere accompagnato da quattro animali guardiani: due amichevoli leoni e due lupi protettivi. I miei alleati mi facevano coraggio e mi tenevano al sicuro. Se vuoi posso prestarteli, Scorpione, oppure puoi evocare una tua versione di simili spiriti protettori. Non sei in pericolo, ma ho il sospetto che ti serva un ulteriore livello di difesa contro i malumori, i complotti e i progetti inconsci degli altri.