Il modo migliore di trattare un animale indomabile come un toro è mettergli a disposizione un prato spazioso ma recintato dove muoversi liberamente. Il maestro zen Shunryū Suzuki usa questa metafora per spiegarci come gestire le bestie indisciplinate che sono nella nostra psiche. Mi sembra un ottimo consiglio per te in questo momento, Toro. Hai bisogno della tumultuosa forza della parte più selvaggia di te. Se riuscirai a renderla felice e al tempo stesso a farla lavorare per te, sarà un’alleata preziosa.