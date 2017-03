Per scrivere i suoi romanzi, William Boyd svolge molte ricerche sull’ambiente in cui vivono i suoi personaggi di fantasia. Paragona il suo metodo di ricerca alle abitudini alimentari della balenottera azzurra, che ingurgita enormi quantità d’acqua per poi filtrare il plancton di cui si nutre. Il 90 per cento delle informazioni che Boyd scopre sono irrilevanti, ma il resto è gustoso e nutriente. Dovresti adottare un sistema simile nelle prossime settimane, Vergine. Cerca pazientemente quello che può esserti utile.