Sei su un aereo con tutte le tue celebrità preferite, e il pilota è costretto a un atterraggio d’emergenza su una montagna coperta di neve. Per rimanere in vita in attesa dei soccorsi devi mangiare una delle celebrità. Da quale cominceresti? Pesce d’aprile! È una domanda stupida e inutile. La verità, Acquario, è che sei in una fase del tuo ciclo astrale in cui la cosa più importante che puoi fare è trovare domande e risposte intelligenti.