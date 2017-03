Assumi un promotore che scriva tutti i tuoi successi su targhe dorate e le appenda in vari luoghi pubblici. Oppure assumi un pilota che sorvoli con un piccolo aereo un evento sportivo trainando uno striscione con la scritta “X è un magnifico genio degno di rispetto e venerazione”. Pesce d’aprile! Quello che ti ho appena consigliato è un’interpretazione distorta dei presagi astrali. In realtà il modo migliore per celebrare la tua nuova potenza non è crogiolarti in frivole manifestazioni di orgoglio ma compiere un’azione coraggiosa che aumenterà del dieci per cento le tuo probabilità di realizzare un fantastico sogno.