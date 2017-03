Secondo la leggenda, Budda dovette affrontare molte difficili prove per raggiungere l’illuminazione. Un diabolico avversario lo tentò con offerte sessuali e lo attaccò con turbini di fango bollente, ghiaccio fiammeggiante e rocce sibilanti. Per fortuna, Budda scivolò in uno stato di tranquilla saggezza e trionfò. Cosa ha a che fare questo con te? In conformità con i presagi astrali, spero che lo emulerai nell’affrontare le prove del tuo rito d’iniziazione. Pesce d’aprile! Non sono stato del tutto sincero. È vero che dovrai affrontare prove che potrebbero portarti a un più alto livello di saggezza, ma è più probabile che a provocarle siano alleati e stimoli interiori invece che un diabolico avversario.