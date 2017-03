Sbrigati a completare gli esercizi di yoga, così avrai più tempo per internet. Ingurgita ciambelle e vodka in macchina mentre vai al negozio biologico. Urla alla persona che ami che hai un disperato bisogno di pace e tenerezza. Pesce d’aprile! Un po’ d’incongruenza può anche essere divertente, ma non così tanta. Forse il problema è che non hai alimentato il tuo ribelle interiore con un numero sufficiente di trasgressioni di qualità, e ora è impantanato in insurrezioni banali. Quindi ti prego, dagli qualcosa di più importante da fare.