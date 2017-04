Il poeta John Keats aveva individuato una qualità che chiamava “capacità negativa”, e che definiva come la disposizione ad accettare tranquillamente “incertezze, misteri e dubbi senza essere impaziente di pervenire a fatti e ragioni”. Estenderei il suo significato per includere altre tre cose che non bisognerebbe essere impazienti di trovare: la chiarezza artificiale, la risoluzione prematura e le risposte semplicistiche. È un ottimo momento per apprendere quest’arte, Acquario.