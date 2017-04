Per più di un secolo, la chiesa luterana di Buxton, nel North Dakota, ospitò vari riti di passaggio, tra cui 362 battesimi e 97 funerali, ma nel 2002 fu chiusa a causa del calo della popolazione locale. T’invito a usarla come metafora, Bilancia. C’è un posto che per te è sempre stato un santuario ma sta cominciando a perdere la sua magia? C’è un punto di forza che si sta indebolendo? Un rifugio sacro che si è trasformato in ritrovo mondano? Se è così, rimpiangilo per un po’, poi parti alla ricerca di una degna sostituzione.