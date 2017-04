Capricorno

Fino a poco tempo fa gli scienziati erano convinti che sul nostro pianeta ci fossero circa 400 miliardi di alberi. Ma da una ricerca pubblicata dalla rivista Nature sembra che si siano sbagliati. In realtà sulla Terra ci sono tremila miliardi di alberi, quasi otto volte di più di quanti si pensava. Ho il sospetto che anche tu abbia sottovalutato le risorse che hai. È un buon momento per correggere i calcoli. Trova il coraggio di riconoscere la potenziale abbondanza di cui disponi. E poi progetta come sfruttarla.