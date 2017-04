La farfalla più pesante del pianeta è la femmina della Ornithoptera victoriae. Pesa ben due grammi. La femmina della Ornithoptera alexandrae, invece, è quella con la più ampia apertura d’ali: trenta centimetri. Queste due creature mi fanno pensare a te. Sei uno spettacolo meraviglioso e vertiginoso. I compiti che stai svolgendo sono eleganti e pieni di grazia, ma anche vasti e pesanti. A causa della tua intensità forse non sembri in grado di volare, ma in realtà sei piuttosto aerodinamico. Anche se sembra improbabile, il tuo zigzagare acrobatico è estremamente efficiente.