Go tell it on the mountain (Va a dirlo sulla montagna) è il titolo di un famoso gospel, e ora è anche il tema metaforico del tuo oroscopo. Ti consiglio di arrampicarti su un’alta vetta – anche se è solo nella tua fantasia – e di pronunciare il vivace monologo che sta marinando dentro di te. Se potessi raccogliere un pubblico ben disposto ad ascoltare le tue rivelazioni sarebbe meraviglioso, ma non è obbligatorio per raggiungere l’indispensabile catarsi. Hai solo bisogno di guardare il quadro generale mentre dichiari le tue grandi, mature verità.