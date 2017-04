Sei pronto a risolvere un enigma più divertente di quelli a cui sei abituato? Non ne sono sicuro. Forse sei troppo stanco per accogliere questo dono inaspettato. Ma spero che non sia così. Mi auguro che affronterai l’enigma con lo stesso spirito liberatorio con cui ti viene offerto. Se lo farai resterai piacevolmente sorpreso, perché ti stuzzicherà in un modo che non sapevi di desiderare. Sentirai un delizioso prurito o un confortante calore dentro di te, come un solletico che stuzzica la tua anima immortale. P.s. Per sfruttare questo enigma benedetto, forse dovrai cercare di capire meglio che cosa è bene per te.