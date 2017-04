Stai crescendo troppo in fretta, ma non sarà un problema se non farai sentire a chi ti circonda che sta crescendo troppo lentamente. Sai troppe cose, ma non è un problema se non diventi spocchioso. Voglio dirti, Sagittario, che i tuoi eccessi hanno buone probabilità di essere più meravigliosi che caotici, più fertili che frastornanti. E questo dovrebbe garantirti un vantaggio quando avrai a che fare con persone sconcertate dalla tua gioia di vivere.