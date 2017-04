La maggior parte delle persone getta via le scorze di limone, i gusci delle noci e la buccia delle melagrane. Ma alcune persone ingegnose riescono a usare questi scarti. La scorza di limone può servire come deodorante, per tonificare la pelle e come ingrediente in cucina. I gusci delle noci tritati vanno bene per fare il peeling e come lettiera per gli animali domestici. Ridotta in polvere, la buccia di melagrana ha varie applicazioni per la cura della pelle. Ti consiglio di cercare qualcosa di metaforicamente simile. Di solito sei incline a ignorare gli strati esterni, ma ti invito a considerare la possibilità che in questo momento abbiano un qualche valore.