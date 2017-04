È ora di chiudere. Hai finito di affannarti all’ombra di una vecchia vacca sacra. Sei arrivato al culmine del tuo rapporto con idee prese in prestito da maestri mediocri e che non si adattano a te. E puoi finalmente dire addio alla ricerca di un Santo Graal che non è mai esistito. È ora di passare al prossimo capitolo della storia della tua vita. Sei autorizzato a sbarazzarti di qualsiasi influenza, attaccamento o attrazione che non ti sarà utile in futuro. Significa forse che presto sarai pronto a sentirti più libero di quanto non ti senta da anni? Scommetto di sì.