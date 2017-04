Se tu fossi un serpente, sarebbe il momento perfetto per cambiare pelle. Se fossi un fiume sarebbe il periodo buono per straripare in un’inondazione primaverile. Se lavorassi in un ufficio, saresti nella fase ideale per sostituire il tuo claustrofobico cubicolo con un nuovo ambiente più spazioso. In altre parole, sei destinata a liberarti di almeno uno dei tuoi gusci. I confini che sapevi di dover oltrepassare sono finalmente pronti per essere varcati. La tua capacità di attenzione e di immaginazione sta aumentando.