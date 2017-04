Quando fu eletto primo presidente degli Stati Uniti, George Washington dovette trasferirsi dalla sua casa in Virginia a New York, dove all’epoca si trovava la sede del governo. Ma c’era un problema: non aveva abbastanza soldi per pagare il trasloco, così fu costretto a chiedere un prestito. Per fortuna era intraprendente e tenace e i soldi arrivarono in tempo per permettergli di partecipare alla sua cerimonia d’insediamento. Nelle prossime settimane ti invito a essere come Washington. Cerca di fare tutto il necessario per ottenere i fondi che ti servono per finanziare il prossimo capitolo della tua vita.