Un lettore che si firma Kris X mi ha fatto questo rimprovero: “Non sei un guru o uno sciamano. I tuoi oroscopi puzzano troppo di poesia per essere utili a chi è impegnato in una ricerca spirituale”. E io gli ho risposto: “Grazie tante! Neanche io mi considero un guru o uno sciamano. Non spetta a me sapere tutto e dare consigli infallibili. Mi considero invece un gioioso ribelle che provoca benevoli tumulti e incoraggia la fantasia e la creatività”. Quindi ora ti chiedo, compagno Cancerino: come eviti di restare intrappolato negli schemi che gli altri ti impongono? Sei capace di essere te stesso pur essendo diverso da quello che gli altri si aspettano? È un buon momento per riflettere su queste cose.