Capricorno

Secondo gli zoologi, nel mondo animale è comune mangiare i propri figli, perfino tra le specie che accudiscono i piccoli con grande tenerezza. Quindi è un comportamento decisamente “naturale”. Ma sono sicuro che nelle prossime settimane non mangerai la tua prole. E spero che non farai nulla che somigli – anche metaforicamente – a un gesto simile. Ho il sospetto che avrai qualche difficoltà di rapporto con una creazione, un’opera o un’influenza che hai generato per amore. Ma ti prego di non cancellarla e di non abbandonarla. Anzi, intensifica i tuoi sforzi per nutrirla.