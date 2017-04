Il miglior consiglio che riceverai nei prossimi giorni non verrà dai tuoi sogni né dalla lettura degli astri né dall’incontro con un medium. Arriverà attraverso segnali apparentemente casuali, come una conversazione ascoltata per caso, un cartello su un autobus o un pezzo di carta trovato per terra. E scommetto che un’utile guida ai rapporti umani non verrà da un esperto ma da un blog che leggerai per caso, da un barista o da una vecchia pagina del tuo diario. Presta attenzione anche a tutti gli altri modi in cui potrebbe succedere. Le solite fonti potrebbero non fornirti informazioni utili nel loro campo specifico. Il tuo compito è raccogliere ispirazioni casuali e insegnamenti improbabili.