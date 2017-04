Sagittario

“Se avessi nove ore per abbattere un albero, passerei le prime sei ad affilare la mia ascia”, diceva Abraham Lincoln, uno dei presidenti degli Stati Uniti più efficienti. So che voi Sagittari siete più famosi per la vostra audacia e capacità di improvvisazione che per un’attenta pianificazione e preparazione strategica, ma penso che nelle prossime settimane dovreste adottare il sistema di Lincoln. Più sarete pronti e più probabilità avrete di essere liberi di applicare le vostre competenze in modo efficace e di esercitare con precisione il vostro potere.