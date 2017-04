Potresti andare online e comprare un antico trono gotico o un divano psichedelico per ravvivare il tuo salotto. Per il bagno potresti acquistare una “tazza meravigliosa” giapponese completa di tavoletta riscaldata, bidet incorporato e generatore di suoni rilassanti. Un’altra buona idea sarebbe costruire nella tua camera da letto un altare folle dove celebrare rituali di giocosa liberazione. Ti viene in mente qualche altra idea per vivacizzare il tuo ambiente domestico? È proprio ora che tu lo faccia.