Sei pronta per un viaggio nel sottosuolo? Forse non sarà necessario esplorare veramente grotte profonde, antichi tunnel o ruscelli sotterranei. Forse non ti imbatterai in tesori perduti, manufatti dimenticati o preziose rovine. Ma potrebbe anche succedere. Come minimo, ne incontrerai una versione metaforica. Quali misteri ti piacerebbe risolvere? Quali segreti ti divertirebbe scoprire? Quali ombre ti emozionerebbe illuminare?