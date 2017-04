Capricorno

Mi piacerebbe molto veder aumentare il numero di persone, luoghi ed esperienze che ami, ma anche la saggia intensità con cui li ami. Questo è un ottimo momento per apprezzare di più e adorare il mondo intero con tutto quello che contiene. Per farti entrare nello stato d’animo giusto, voglio richiamarti alla mente alcune forme di passione poco familiari che potresti voler sperimentare: la ceraunofilia, o attrazione per i tuoni e i fulmini; la cymofilia, o fascino per le onde e tutto ciò che è ondulato; la chorofilia, o passione per la danza; l’asimmetrofilia, o amore per le cose asimmetriche; la sapiofilia, o attrazione erotica per l’intelligenza.