A proposito della difficoltà di diventare veramente se stessi, lo scrittore Thomas Merton faceva l’esempio dei poeti che aspirano a essere originali ma finiscono per imitare qualcuno. “Molti poeti non riescono mai a essere se stessi”, diceva. “Logorano la loro mente e il loro corpo nel disperato sforzo di vivere le esperienze di qualcun altro o scrivere le sue poesie”. Secondo me, questo problema non riguarda solo i poeti. Molti di noi non riescono mai a essere se stessi. Per tua fortuna, Leone, nelle prossime settimane e mesi avrai una possibilità senza precedenti di diventare quello che sei veramente. Per accelerare questo processo, cerca di liberarti di qualsiasi tentazione tu possa avere di comportarti come qualcun altro.