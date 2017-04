Perché ingozzarti di fandonie che offuscano la mente quando prima o poi avrai la possibilità di sorseggiare un tonico che ti rincuorerà? Perché guastarti l’appetito riempiendoti di antipasti non nutrienti quando prima di quanto immagini potrai partecipare a un salutare banchetto? Ti consiglio di reprimere il tuo impulso a cercare gratificazioni immediate. Forse ti sembra impossibile esercitare una pazienza così eroica, ma so che puoi riuscirci. E se lo farai, alla fine ne sarai felice.