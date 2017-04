“Uno dei vantaggi di essere disordinati è che si fanno di continuo scoperte esaltanti”, diceva lo scrittore A.A. Milne. Normalmente non darei un consiglio simile a un metodico energico come te. Ma la mia interpretazione dei presagi astrali mi costringe a mettere da parte le teorie su quello di cui hai bisogno. Nei prossimi giorni devo suggerirti di prendere in considerazione la possibilità di comportarti in modo vivace e turbolento, anche se provocherà un po’ di disordine. Cosa ci guadagnerai? Esaltanti scoperte, ovviamente.