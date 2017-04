L’acrobata francese Charles Blondin ha camminato molte volte su una corda tesa sopra una gola vicino alle cascate del Niagara. Il cavo aveva un diametro di dieci centimetri, era lungo 335 metri ed era a un’altezza di 48 metri. Una volta ha compiuto l’intera traversata facendo capriole all’indietro. Un’altra volta si è caricato un piccolo fornello sulle spalle, si è fermato a metà per prepararsi un’omelette e mangiarla. Questo sarebbe un ottimo momento per compiere il tuo equivalente personale delle sue imprese, Vergine. Quale atto di audacia non hai mai tentato finora pur essendo abbastanza addestrata o preparata per farlo?