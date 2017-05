Oltre a dare consigli di moda, consolare i cuori infranti, offrire sostegno a chi è in una crisi di mezza età e suggerire carriere, a volte ricorro a un tipo di aiuto più mistico. Come sto per fare ora. Quindi se ti serve una guida pratica, spero che avrai il buon senso di leggere un oroscopo più realistico. Quello che voglio dirti è che il tuo tema del momento è la metafora della resurrezione. Devi partire dal presupposto che in un certo senso è la risposta a qualsiasi domanda. Rallegrati al pensiero che anche se una parte di te è morta, rinascerà in una nuova forma.