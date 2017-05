Prevedo che non sarai morso da un cane, messo in imbarazzo da una macchia sui vestiti o aggredito da un avvocato. Non litigherai con un amico né perderai un appuntamento perché non ti sei svegliato. Anzi, aspettati che tutto vada per il meglio. Potrebbe succedere una di queste cose: riceverai un complimento da una persona che è in condizione di aiutarti; sarai invitato in un posto da cui finora eri escluso; mentre origli forse sentirai qualcosa di utile e mentre sogni a occhi aperti forse ritroverai un ricordo importante che avevi perduto. Questi colpi di fortuna saranno ancora più probabili se t’impegnerai a maturare la parte più acerba della tua personalità.