Leonardo da Vinci scrisse un Bestiario, uno strano libretto in cui trae conclusioni morali dal comportamento degli animali. Nel prossimo futuro, una delle sue descrizioni potrebbe tornarti utile. È quella in cui parla dell’asino non addomesticato. Leonardo dice che se quell’animale va alla fontana e trova l’acqua torbida, non ha mai troppa sete da non poter aspettare che diventi più limpida prima di bere. Prendila come una metafora, Bilancia. Devi essere paziente nella tua ricerca di quello che è puro, limpido e va bene per te.