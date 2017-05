In tempi normali, il tuo animale guardiano potrebbe essere la tartaruga, il granchio o il cavalluccio marino. Ma nelle prossime tre settimane sarà lo scarafaggio. Questa creatura ingiustamente disprezzata ha una leggendaria capacità di vivere in qualsiasi ambiente, e penso che tu sarai altrettanto pieno di risorse. Non ti limiterai a cavartela in avventure imbarazzanti e complicati momenti di transizione: ci sguazzerai dentro. Ma ti avverto: questa tua adattabilità potrebbe infastidire le persone meno flessibili e intraprendenti di te. Per impedire che diventi un problema, cerca di essere empatico e di aiutarle ad adattarsi.