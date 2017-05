Voglio suggerirti uno spunto di meditazione: immagina di riempire dei sacchi per la spazzatura di cose che ti ricordano come eri e non vuoi più essere. Aggiungici tutto quello che ti sembra un bagaglio emotivo ormai superato o che ti serve da stampella psicologica. Quando avrai raccolto tutta questa roba che ti demoralizza, immagina di andare su una spiaggia, di accendere un falò e di buttarcela dentro. Mentre balli intorno al fuoco, esorcizza le voci nella tua testa che ti raccontano storie noiose su di te. Canta canzoni che hanno il potere di liberarti dalla tensione come un orgasmo spettacolare.