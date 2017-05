Sagittario

Nella mitologia greca Tiresia era un indovino che faceva profezie dall’interpretazione del volo degli uccelli. Era anche molto richiesto per avere anticipazioni sul futuro. Ma è famoso soprattutto perché una dea lo trasformò magicamente in una donna per sette anni. Dopo quell’esperienza, era in grado di parlare con grande autorevolezza di come entrambi i sessi vedevano il mondo. Questo aumentò notevolmente la sua saggezza e ne fece un oracolo ancora più potente. Saresti interessato a una lezione meno drastica ma altrettanto istruttiva? Ti piacerebbe vedere la vita da un punto di vista molto diverso da quello a cui sei abituato? Se la desideri, ora questa esperienza è a tua disposizione.