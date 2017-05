La mia amica Myrna aspetta un bambino è non ha intenzione di partorire con il cesareo. È convinta che per suo figlio il modo migliore di venire al mondo sia darsi da fare per uscire. Myrna è convinta che quella fatica rafforzerà il suo carattere e lo spingerà a impegnarsi con altrettanto vigore quando in futuro dovrà affrontare altre sfide. È una teoria interessante. Ti consiglio di prenderla in considerazione mentre pensi a come rinascere.