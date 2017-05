Mentre curiosavo in un mercatino dell’usato, ho trovato la copertina strappata di un libro intitolato Sei un genio e io posso dimostrarlo. Purtroppo il resto del libro non c’era. Più tardi l’ho cercato online, ma ho scoperto che è fuori catalogo. È un peccato, perché è un ottimo momento per leggere un libro come questo. Hai bisogno di prove precise e dettagliate di quanto sei unica e affascinante, di dati concreti che rafforzino la tua autostima e facciano da antidoto alla tua abituale mancanza di fiducia in te stessa. Ti consiglio di scrivere un saggio intitolato: “Sono un personaggio interessante e questa ne è la prova”.