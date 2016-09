Cinque giorni al più grande festival di lesbiche al mondo

Oggi nessuna è qui per il golf. E neppure per le dj, le attrici comiche o le stelle di YouTube che si esibiscono. Sono qui per le ragazze. Maschiacce, femme, vecchie, giovani, gold star (mai state con un uomo), bisessuali, nere, bianche, hardcore o normcore. Si respira un senso di liberazione e un tacito patto che quanto accade al Dinah rimane al Dinah (a meno che non finisca su Facebook).

È un’esperienza surreale: per alcuni giorni il mondo è capovolto, e la minoranza diventa all’improvviso la maggioranza. Dovunque mi giri, vedo lesbiche che sorridono, bevono, ballano o si baciano. In giro ci sono alcuni uomini: il personale che lavora all’evento o alcuni tizi trascinati qui da amiche lesbiche, ma sono rari. In pratica ci sono tutte donne queer.

Ogni anno, alla fine di marzo, ventimila donne provenienti da tutto il mondo si recano nel deserto californiano per cinque giorni di sregolatezze. E io sono una di loro. È la mia seconda volta al Dinah, noto anche come il più grande festival al mondo per ragazze. Alloggio all’Hilton di Palm Springs, dove si svolgono le famose feste in piscina Dinah, e l’hotel sembra un harem omosessuale.

Lo spirito di permissività si adatta bene allo scenario desertico: è come se ci fosse stata una sorta di apocalisse lesbica, e tutte le persone eterosessuali si fossero estinte.

Non lo nascondo: è piacevole rimanere alcuni giorni in uno spazio dominato dalle donne. Si respira un piacevole cameratismo oltre a sentirsi improvvisamente cittadine di prima classe. Ma mi sembra che questo venga più dalla dimensione queer che da quella femminile. Nessuna al Dinah vorrebbe che gli uomini scomparissero. Nonostante lo stereotipo delle lesbiche che odiano gli uomini, molte in realtà non hanno niente contro di loro (ne abbiamo bisogno per essere sicure di non avere troppe distrazioni). Il senso del Dinah non è il separatismo, ma la celebrazione.

Uno dei suoi pilastri è anche l’abbigliamento succinto. Forse l’apocalisse ha distrutto anche tutti i vestiti, perché tutte le presenti non hanno praticamente niente addosso. In molte scelgono di mettere degli adesivi o del nastro sui capezzoli invece del bikini, e non posso fare a meno di pensare che in seguito rimpiangeranno la decisione (pensate all’effetto di strappare via un cerotto). Lo stesso potrebbe accadere quando si entra in piscina. Ci sono ciglia false che galleggiano nell’acqua, e non oso immaginare quale tipo di liquidi corporei. Non si può prendere la sifilide nell’acqua di una piscina ma, per un attimo, me lo chiedo.

L’attenzione degli sponsor

La sifilide, a ogni modo, non è la cosa a cui pensa più spesso la maggior parte delle lesbiche che durante il Dinah fa incetta di compagnia (“mai accontentarsi degli incontri del primo giorno”, mi ha spiegato una ragazza, “il secondo giorno le ragazze sono sempre migliori”). Lo stesso vale, in generale, per le malattie sessualmente trasmissibili (mst). Una mia ipotesi non verificata è che il Dinah sia così dissoluto perché è piuttosto difficile rimanere incinta quando si va a letto con altre donne. Per non parlare del fatto che, tra molte donne, è opinione diffusa che non ci siano rischi di mst nei rapporti lesbici. Di certo non è qualcosa di cui si parli molto. Tanti dottori non ricevono alcuna formazione che gli permetta di parlare di salute sessuale alle donne omosessuali.