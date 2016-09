Le elezioni in Campania viste dai cantieri di Castellammare

Nel punto più a sud della costa napoletana esiste una piccola città in cui si costruiscono navi da sempre. Castellammare di Stabia, 65mila abitanti di cui quindicimila emigrati, un tempo terza città industriale della regione, tra i centri di maggiore investimento dell’Istituto per la ricostruzione industriale (liquidato nel 1992). A cavallo tra gli anni ottanta e novanta ci sono stati il terremoto, le guerre di camorra e la smobilitazione sistematica dell’apparato produttivo.

Lo scenario odierno è quello che osservo ogni volta che vengo da queste parti, attraversando in Vespa la costa orientale che da San Giovanni – ancora dentro Napoli – arriva a Portici, e poi Torre del Greco, Pompei e Torre Annunziata: le fabbriche a partecipazione statale hanno chiuso da tempo, una dopo l’altra; in vita è rimasto solo il cantiere navale di Castellammare, il più antico e obsoleto d’Europa, dopo anni di lotte e ricatti, ristrutturazioni e ridimensionamenti. “Se non togli il ferro non togli il rosso”: pare che De Gasperi sussurrò queste parole all’orecchio di Silvio Gava, il giorno in cui venne a inaugurare la funivia del monte Faito, la montagna che sovrasta la città, come a volerle coprire le spalle.

Si riferiva al cantiere di cui discutevano sempre quei due, quello che nell’inverno del 1931 aveva fatto scendere a mare il veliero Amerigo Vespucci, vanto della marineria italiana. Lo stesso cantiere che è ancora là dove lo fecero i Borboni, dopo due secoli e mezzo di storia gloriosa e di attuale agonia. Castellammare è la città con il tasso di disoccupazione giovanile tra i più alti in Italia.

Bollettini elettorali

Quando percorro la costa che da Pozzuoli arriva fin qui riesco a percepire con la vista ciò che i rapporti sull’economia del Mezzogiorno deducono dalle statistiche. Lungo il tragitto mi viene sempre da pensare al deserto. Poi mi fermo, e dopo aver parcheggiato mi accomodo su una panchina nei pressi del centro, a sfogliare il quotidiano locale in attesa di raggiungere Alfonso il saldatore al bar gialloblu.

Non ho bisogno di chiamarlo. So che ogni mattina staziona là fuori insieme ai pensionati come lui. Ma è ancora presto. Alzo la testa dal giornale e mi guardo intorno. C’è il mare almeno, ad arginare l’idea del deserto. Il calore già spinge gli abitanti della piccola città verso la spiaggia libera. Nei pressi della villa comunale, transennata per lavori, regna la desolazione. Il cantiere è fermo da mesi, per “inadempienze gravi” della ditta vincitrice dell’appalto. I quotidiani e i siti d’informazione ne hanno parlato, ma in questi giorni concentrano tutta l’attenzione sulle elezioni amministrative, trasformandosi in bollettini della campagna elettorale in corso.

Mentre sfoglio le pagine, mi viene in mente quel sindaco, ex magistrato, che impedì la sosta davanti al santuario della Madonna dei marinai durante la processione del patrono, san Catello, perché convinto che in tal modo si rendesse ossequio a un vecchio boss residente di fronte al santuario. Al suo posto è stato eletto un sindaco nipote di Antonio Gava (figlio di Silvio), poi le cose sono andate come dovevano andare. L’amministrazione comunale, sciolta nel settembre scorso, è in mano a un commissario prefettizio.