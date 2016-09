Polistena rinasce grazie alla lotta contro la ’ndrangheta

Lo scoop aveva fatto il giro del mondo, anche perché poche settimane prima papa Francesco, in visita in Calabria, aveva scomunicato gli ’ndranghetisti. Tutto ciò aveva dato fastidio e, grazie a un’intercettazione ambientale, era emersa la minaccia “concreta” e “immediata” che l’autore dell’articolo finisse vittima della vendetta mafiosa. Ciononostante, Albanese è convinto che oggi in questo pezzo di Calabria ci sia “una sensibilità diversa rispetto al passato” e chi si batte contro la mafia non è isolato come un tempo. Per questo sarà in prima fila, il 24 giugno, alla “marcia nazionale degli amministratori sotto tiro” organizzata da Avviso Pubblico , che si svolgerà proprio nelle strade di Polistena. In passato, pensare di sottrarre a un boss un bene di sua proprietà senza pagare dazio sarebbe stato “impensabile”. Il palazzo Versace ne è un esempio.

Il palazzo Versace ristrutturato e riconvertito a uso sociale è uno schiaffo in pieno volto alle cosche del rione Catena, quartier generale della ’ndrangheta di Polistena, una delle più antiche della Calabria. In un suo articolo, il corrispondente locale del Quotidiano del Sud, Michele Albanese, spiega che “solo vent’anni fa tutto ciò non sarebbe stato possibile”. Il giornalista è sotto scorta da quando ha raccontato sul suo giornale che i carabinieri avevano lasciato la processione della Madonna delle grazie di Oppido Mamertina dopo che il corteo si era fermato davanti all’abitazione del boss locale per il tradizionale “inchino” in segno di rispetto.

Antonio Napoli, responsabile dei campi estivi di Libera e uno dei protagonisti del suo recupero, mi porta dentro l’edificio a vedere il laboratorio musicale e una sala con computer nuovi di zecca. Al primo piano, Alessia Mancuso snocciola le cifre del poliambulatorio aperto da Emergency proprio nell’edificio un tempo appartenuto ai boss di Polistena che lei ora coordina: due medici, quattro mediatori culturali, due infermieri più un terzo sul bus che va a prendere gli immigrati a domicilio, oltre tremila visite in tre anni, 10.543 prestazioni effettuate, seicento accessi al mese.

I locali sono nuovi e ben curati, alle pareti sono appese immagini degli ospedali messi in piedi dall’associazione fondata da Gino Strada nelle zone di guerra o di grande povertà, dall’Afghanistan al Sudan, e il testo integrale dell’articolo 11 della costituzione italiana, quello che recita “l’Italia ripudia la guerra”.

Il poliambulatorio di Emergency

A Polistena, Emergency ha portato una cultura attiva dell’assistenza: qui non si attende che il paziente venga di sua volontà, lo si va a cercare. È una filosofia necessaria, quando si ha a che fare con persone che non conoscono i loro diritti, non parlano l’italiano, non sanno a chi rivolgersi e hanno difficoltà a spostarsi.

Tre volte al giorno, una navetta con un infermiere e un mediatore culturale fa il giro delle campagne e delle baraccopoli per assistere gli immigrati e, se è il caso, portarli all’ambulatorio per una visita specialistica. I mediatori si occupano di fornire loro una tessera sanitaria dell’associazione e il codice di Straniero temporaneamente presente (Stp) che consente a chi non ha il permesso di soggiorno di accedere al servizio sanitario pubblico. “Le patologie più comuni sono la lombosciatalgia e più in generale i dolori muscolo-scheletrici, causati dal duro lavoro nei campi, nonché dermatiti e malattie gastrointestinali”, spiega Mancuso. Molti hanno bisogno dell’aiuto di uno psicologo per superare il trauma della traversata in mare o della perdita di un familiare.

Quello calabrese non è l’unico presidio medico fisso del Programma Italia di Emergency. Il primo è stato aperto nel 2007 a Palermo, il secondo a Porto Marghera. Lì, medici e volontari si sono accorti che a usufruire delle prestazioni non erano solo gli stranieri e pure per questo, dopo aver creato un’altra struttura per la “little Africa” casertana di Castelvolturno si sono insediati nella periferia est di Napoli, a Ponticelli, e ora puntano alla periferia romana di Torre Angela.

A Polistena sta accadendo lo stesso fenomeno. L’ospedale locale – costruito grazie agli aiuti umanitari arrivati dall’Ungheria dopo il terremoto del 1908 e destinato per decreto a una lenta chiusura – ha cominciato a tagliare i servizi uno dopo l’altro, arrivando a sopprimere perfino il punto nascite e non riuscendo più a garantire nemmeno i livelli essenziali di assistenza. Per questo sempre più italiani si rivolgono all’ambulatorio di Emergency, dove le visite sono gratuite.

Al pianterreno, alcuni africani giocano a biliardino nella stessa sala in cui i boss, dopo aver affittato per alcuni anni i locali a un istituto magistrale, aprirono il Bar 2001 perché pensavano che il futuro fosse loro (il locale più tardi è stato ribattezzato Petit bijoux).