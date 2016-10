Dopo l’alluvione le Cinque Terre hanno bisogno di un turismo sostenibile

Luca Natale in questi giorni è al lavoro sul bilancio sociale del parco nazionale e snocciola dati appena elaborati: due milioni e mezzo di visitatori nell’anno appena trascorso, tra i quattro e i cinquemila crocieristi al giorno sui 600mila che arrivano al porto di La Spezia. Fatta eccezione per i mesi di gennaio e febbraio, i 3.300 posti letto della ricettività alberghiera e dei b&b sono quasi sempre occupati, al 90 per cento da stranieri. Le Cinque Terre rimangono uno dei più importanti marchi italiani fuori del nostro paese.

Marchio italiano È questo il biglietto da visita delle Cinque Terre a cinque anni dall’alluvione che coprì di fango e detriti Vernazza e Monterosso, uccidendo tredici persone, e a quattro dal crollo sulla via dell’Amore. Ma il turismo non pare risentirne.

Una misura appena sufficiente a garantire ai 300mila turisti scaricati ogni anno da Trenitalia (al costo di 16 euro per la Cinque Terre card, dieci dei quali vanno alla compagnia ferroviaria) alla vicina stazione di Manarola di poter scattare l’immancabile foto ricordo con il paesino e le caratteristiche abitazioni scavate nella roccia sullo sfondo. Per il resto, tutti attendono l’arrivo dei tre milioni promessi dal ministro dell’ambiente Gian Luca Galletti per mettere in sicurezza e riaprire la “perla” delle Cinque Terre.

La via dell’Amore è chiusa da quattro anni, dal giorno in cui un pezzo di costa franò senza avvisaglie su quattro malcapitate turiste australiane, ferendo gravemente due di loro. Finora è stato riaperto solo il tratto iniziale, grazie a un milione e mezzo stanziato delle Ferrovie dello stato e ad altri 600mila euro forniti dalla regione Liguria.

La via dell’Amore, in una giornata dalle nuvole gonfie di pioggia e con le previsioni meteo che segnano “allerta rossa”, restituisce al visitatore una sorta di meravigliosa tristezza. La vertiginosa vista sul mare e la natura selvaggia contrastano con le briglie e i cavi d’acciaio che imbrigliano le falesie. Soprattutto, imboccato da Manarola lo scenografico sentiero, dopo appena duecento metri si sbatte contro una rete metallica che non permette di proseguire.

Per chi ha il dovere di difendere il territorio e l’incolumità delle persone, come il pugno di carabinieri e forestali o gli appena otto dipendenti del parco, fatti salvi il presidente e il direttore, è un problema di non poco conto: i piani di protezione civile in caso di alluvione prevedono un fortissimo lavoro di prevenzione, con accessi limitati per ogni tipo di allerta. Difficile gestire numeri così elevati, per un territorio che conta in tutto appena quattromila abitanti e pochissime spiagge.

Natale li osserva dal suo ufficio, allargando le braccia: “Quando c’è allerta rossa invitiamo i turisti a non venire qui e non vendiamo la carta ferroviaria, ma puntualmente spuntano guide abusive con ombrellino e paletta”.

Stanno anche meditando di installare dei contapersone sui sentieri più gettonati per gestire il traffico pedonale e hanno ingaggiato duecento guide per portare i turisti in zone meno battute. Da qualche tempo sono coinvolti con le altre istituzioni in una discussione controversa sull’introduzione del numero chiuso: oltre una certa soglia di ingressi, le Cinque Terre sarebbero off limits.

Provano a far ripartire l’agricoltura, abbandonata per il più redditizio e meno faticoso turismo: nel 1950 si contavano 1.500 ettari di coltivazioni e ottomila impiegati, ora appena un centinaio e ben pochi contadini e vignaioli. Sono capofila per la comunicazione in un progetto europeo sull’erosione costiera: i soldi serviranno a mappare pure le falesie in movimento.

Lo fanno cercando di portare i turisti fuori dalle rotte consuete, valorizzando la rete di sentieri lunga cento chilometri che un tempo serviva a collegare i paesi tra loro o per trasportare le uve durante la vendemmia, utilizzando i quattro euro a loro destinati sui 16 del costo totale della Cinque Terre card, grazie alla quale i turisti possono salire e scendere dai treni che fermano in ogni paese. Con il gruzzoletto raccolto risistemano la segnaletica e i percorsi più ostici, per renderli fruibili agli escursionisti.

Si tratta di un turismo poco sostenibile e allo stesso tempo di un business per tutti: albergatori e ristoratori, proprietari di b&b e seconde case, e pure per Trenitalia che ha aumentato le corse locali.

Se giri per Monterosso e Vernazza non ti accorgi di nulla, il dissesto è tutto intorno

Da Manarola a Monterosso, lungo questa striscia di terra in cui la montagna incontra direttamente il mare, parlare del tempo è una cosa seria e questo sfugge a chi non ha vissuto sulla propria pelle le esondazioni dei torrenti e non ha visto l’acqua arrivare ai piani alti delle abitazioni, sommergendo e travolgendo ogni cosa lungo il suo passaggio. Se ne parla ovunque con apprensione e a ogni avvisaglia di pioggia cittadini e negozianti tirano fuori sacchi di sabbia e assi di legno a proteggere portoni e vetrine, mentre display luminosi avvertono del grado di allerta.

Prima del 25 ottobre del 2011, da queste parti si ricordava quanto accadde la sera del 2 ottobre del 1966, un mese prima che l’Arno esondasse a Firenze e gli “angeli del fango” accorressero da tutta Italia per mettere in salvo i dipinti degli Uffizi. Quel giorno le strade principali di Monterosso si riempirono di fango, allagando cantine, abitazioni, bar, negozi e trascinando a mare le barche, che qui sono abitualmente tirate su e parcheggiate lungo le strade.

Il fango nelle dita

Ma quanto accaduto cinque anni fa ha offuscato la memoria del disastro precedente: le strade principali di Monterosso e Vernazza si sono trasformate in fiumi in piena, trascinando in mare di tutto, e il livello dei detriti nelle strade ha superato il record precedente. I negozi sono stati sommersi e al livello dei pianterreni ogni cosa è stata distrutta. I sopravvissuti ne sono rimasti profondamente segnati. Da quel giorno il fotografo Piero Papa ha sviluppato una sua personale ossessione: mantenere le unghia corte. “Le taglio in continuazione perché ho paura di sentire il fango nelle dita come in quei giorni”, spiega.

Papa vanta un primato del tutto personale: ha visto crollare la sua casa nel centro storico di L’Aquila nel terremoto del 2009 ed è scampato ai monsoni liguri. Da allora, ha provato a documentare le magagne della ricostruzione. “Ci sono due Cinque Terre: quelle turistiche e le altre interne, meno battute. Se giri per Monterosso e Vernazza non ti accorgi di nulla, tutto è stato risistemato in tempi record, anche per non pregiudicare la stagione turistica. Il dissesto è tutt’attorno”, dice.