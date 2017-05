Il poliziotto che usa Facebook per identificare i morti

Secondo l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal 2014 a oggi più di dodicimila persone hanno perso la vita mentre attraversavano il Mediterraneo cercando di raggiungere l’Europa. La maggior parte di loro è rimasta senza nome: molte sono finite in fondo al mare, altre sono state seppellite in tombe anonime nei cimiteri d’Italia, Grecia e Turchia. Per i familiari, che non sanno niente della loro sorte, è una situazione straziante non sapere che fine hanno fatto. “Di solito, se una persona che si è imbarcata dalla Libia per l’Europa dopo un mese non ha dato notizie alla famiglia, ci sono altissime probabilità che sia morta”, spiega Milazzo. “Per i familiari è una sofferenza infinita”.

Non ha fatto altro che il suo lavoro, spiega, quello che i suoi superiori gli hanno chiesto di svolgere. Eppure è riuscito in un’impresa che le autorità italiane faticano a portare a termine. E ora l’ispettore capo spera che il metodo sperimentato possa essere usato anche da altri per identificare le decine di corpi senza nome recuperati ogni anno nel mar Mediterraneo.

Per Angelo Milazzo aver dato un nome a 24 corpi non è stata un’impresa straordinaria: mentre è seduto nella veranda di un caffè nella piazza di Siracusa, l’ispettore capo della polizia giudiziaria della procura siciliana ha uno sguardo tranquillo. Attraverso Facebook è riuscito in due anni e mezzo a contattare le famiglie di 22 persone – quasi tutte siriane – annegate in un naufragio davanti alle coste libiche il 24 agosto del 2014.

“Queste famiglie non si danno pace fino a quando non riescono a sapere cosa è successo ai loro cari, e poi ci sono anche delle implicazioni legali”, continua. Eredità che non possono essere sbloccate, matrimoni che non si possono sciogliere perché non esiste un certificato di morte del coniuge. “Non consideriamo mai che con i certificati di morte i parenti potrebbero costituirsi parte civile nei processi per naufragio e chiedere un risarcimento”, ricorda Milazzo.

Quando il 26 agosto 2014 una nave della marina militare italiana arrivò nel porto di Augusta con 352 superstiti e 24 cadaveri, il procuratore di Siracusa assegnò all’ispettore Milazzo il compito d’identificare i corpi recuperati nel naufragio. Milazzo lavorava nel gruppo interforze per il contrasto dell’immigrazione clandestina (Gicic) dal 2007, e qualche anno prima aveva identificato i 13 morti di un altro naufragio, ma soprattutto in precedenza aveva lavorato in un’unità investigativa dedicata ai reati telematici, in particolare quelli legati alla pedofilia e alla pornografia infantile. Proprio in quell’esperienza aveva affinato la sua capacità di usare internet come strumento di lavoro e di ricerca. Per questo – ricorda – pensò subito che la tecnologia avrebbe potuto aiutarlo anche nell’impresa di rintracciare i familiari delle vittime del naufragio.

Nomi senza corpi

“I corpi erano stati per due giorni nei sacchi e al sole, e i volti erano irriconoscibili”, racconta. I cadaveri erano deteriorati, perché sulla nave della marina militare che li aveva trasportati non c’erano celle frigorifere e il viaggio fino alla terraferma era durato due giorni. Rimanevano, tuttavia, alcuni elementi importanti: l’altezza, il peso, l’età, i vestiti, gli oggetti, il telefono, alcuni documenti, tatuaggi e cicatrici sulla pelle. Tutte queste informazioni erano state raccolte in alcune schede dalla polizia scientifica e dall’équipe di medici legali che avevano fatto le repertazioni cadaveriche. Milazzo capì che quei segni erano i primi elementi su cui lavorare, insieme ai racconti dei sopravvissuti.

Due giorni dopo lo sbarco l’ispettore insieme a due mediatori decise di andare a parlare con i sopravvissuti, che nel frattempo erano stati trasferiti in diversi centri di accoglienza nella provincia di Siracusa. Era sicuro che nei loro ricordi avrebbe trovato delle piste da seguire per associare un nome a un corpo. Ma presto si accorse che la situazione era più complicata: dodici sopravvissuti conoscevano alcuni dei morti, ma soprattutto molti di loro volevano sporgere denuncia per un parente o un amico che risultava disperso. Nomi senza corpi. Un ragazzo siriano per esempio raccontava di aver perso nel naufragio la madre, il padre e tre fratelli. I dispersi erano almeno 31.