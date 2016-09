Alcune cose che vale la pena di fare nella Florida del sud

Sono capitata a Miami per la prima volta all’inizio degli anni ottanta, quando ancora buona parte degli alberghi déco cadeva a pezzi e Miami Beach era un luogo schizofrenico: lungo Ocean Drive un andirivieni di gente bizzarra e bei ragazzi abbronzati, nella strada subito dietro una tremolante folla di vecchi decrepiti vestiti di tessuti sintetici color confetto.

La cosa mi aveva talmente impressionata da convincermi a scriverci un (dimenticabile) racconto.

Ma se volete avere una vaga idea dei tipi umani che si potevano incontrare, guardatevi le foto di Brenda Ann Kenneally pubblicate da Time.

Oggi la città si è espansa, ripulita e gentrificata: tutto scintilla. Per strada si vede un’esorbitante quantità di Ferrari. Anche i non molti anziani che si mostrano in giro hanno subìto radicali restauri. L’architettura déco resta incantevole. Però prendetevi una mappa (la trovate per un paio di dollari all’Art deco welcome center) e divertitevi a distinguere tra Tropical déco, Mediterranean revival e Miami modern.

A cercar bene, però, qualcos’altro di curioso si trova ancora.

Per esempio: non potete non fare un salto a villa Vizcaya: una finta villa italiana costruita da un riccone fragile e solitario ai primi del novecento, nel bel mezzo della foresta subtropicale, importando dall’Europa marmi, colonne, mobili e cristallerie, arazzi e interi soffitti. È un progetto strano e visionario: dentro ci sono sogno, desiderio, onnipotenza, candore, fascinazione, nostalgia. E ovviamente una buona dose di kitsch. I giardini sono bellissimi.

Usciti da lì, fate un piccolo pellegrinaggio a piedi (bastano 40 minuti) fino a Little Havana percorrendo la Tredicesima avenue, il Cuban memorial boulevard. Man mano che vi avvicinate, tra scritte celebrative e modesti monumenti ricchi di pathos, potete percepire tutto il senso di frustrazione, orgoglio, dolore e rivalsa della comunità cubana americana.