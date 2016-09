L’alligatore nel cortile

Le attraversiamo guidando verso sud su strade semideserte, da New Orleans a Grand Isle, tra alte, fitte cortine di vegetazione. A volte la palude arriva fino al bordo dell’asfalto. Solo alla fine il paesaggio si apre in un ghirigoro di terre e acqua, sul quale passiamo al volo percorrendo una strada sopraelevata e interminabile.

Tornati a Thibodaux decidiamo di dare un’occhiata più da vicino a quel che c’è dietro la cortina di verde.

Il bayou è il posto dei pescigatto, dei granchi e dei gamberi, degli elegantissimi aironi (qui li chiamano aigrette, alla francese), dei serpenti e degli alligatori. Conviene trovare una guida, ma è domenica mattina e non sembra così facile. Finalmente telefoniamo a Zam’s, “Where everybody is somebody”. E ci catapultiamo in un’altra dimensione.

La bassa costruzione sul canale è sgangherata. Fuori ci sono strati geologici di qualsiasi cosa si possa ammucchiare. Il padrone di casa è Lloyd, un biondo nerboruto sui quaranta, capelli lunghi fino a metà schiena, maglietta nera con la Madonna.

A portarci attorno è Ralph, un vecchio alto e dritto come un fuso. Lloyd e Ralph parlano cajun. Con noi, in un inglese strascicato. Se vogliamo bere o fumare, dicono, non c’è problema: qui siamo nel bayou Boeuf, la gente fa quel che vuole.

Ralph si illumina quando sente che siamo italiani: Joseph Volpe (si batte il petto), “one of the nicest people I’ve ever met”, è italiano! Gli manca tanto e vorrebbe ritrovarlo (ehi, se conoscete un Giuseppe Volpe che ha lavorato dalle parti di Thibodaux, ditegli di mettersi in contatto con il vecchio Ralph).

Il giro comincia dal cortile: altri strati geologici di qualsiasi cosa, comprese quattro fuoriserie anni settanta.

Dietro una porta di rete da pollaio c’è una banda di alligatori di ogni taglia. Se qualcuno li infastidisce sollevano la testa dal pantano e soffiano come grossi mantici. Non è un bel rumore. Ognuno ha un nome: la preferita di Lloyd si chiama Beyoncé. Usciamo in barca.