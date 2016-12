I migranti filippini tornati a casa realizzano un sogno che parla anche italiano

Qui, come in tutta la regione, le rimesse dei circa dieci milioni di filippini che lavorano all’estero hanno permesso di trasformare le baracche di bambù e lamiera in case in muratura. Secondo la Banca mondiale, nel 2015 il totale ha sfiorato i 28 miliardi di euro, il 10 per cento del pil del paese. Vuol dire che in media ognuno dei filippini che lavora all’estero, e in Italia sono circa 120mila, l’anno scorso ha mandato a casa quasi tremila euro. Di fatto lavorano nelle nostre case per costruire, piano su piano, le loro.

I gusti e l’identità Le case si susseguono ai margini delle arterie principali. Alla lontana restituiscono l’idea delle villette a schiera, ma non sono tutte uguali. Anzi, ognuna differisce per colori e architettura. Riflette i gusti e l’identità della famiglia che l’ha costruita.

“Che strano sentire i galli cantare la mattina!”. Angela de Ocampo ha 14 anni ed è figlia di filippini. È in quell’età in cui infanzia e adolescenza si confondono. A tratti sembra più adulta, a tratti più giovane. Parla italiano con un leggero accento milanese e, a sentir lei, lo parla addirittura meglio del tagalog, la lingua dei suoi genitori. È nata a Milano dove ha vissuto fino allo scorso luglio quando, finite le scuole medie, ha deciso di trasferirsi dal padre vicino Lipa, nella campagna tropicale della provincia di Batangas, poco meno di cento chilometri a sud di Manila.

Al piano superiore c’è una stanza da letto, dove dormono in cinque. Elsie ha lavorato in Italia dal 2007 al 2012, ma è più a suo agio a parlare in inglese. È partita a 35 anni: i due figli maggiori entravano all’università e lei si era appena separata dal marito. Non avrebbe potuto affrontare le spese della loro istruzione. Così quando sua zia, la madre di Angela, le ha proposto di raggiungerla in Italia si è trovata di fronte a una scelta obbligata.

“Quando sono partita, l’obiettivo era chiaro: pagare gli studi ai miei figli e costruire questa casa”. Elsie Lescano, 44 anni e un figlio di cinque nato a Milano, ci invita a entrare. I pochi metri quadrati del salotto servono anche da magazzino del piccolo negozio di generi di prima necessità che ha messo su per campare. È pieno di dolciumi e caramelle, quanto basta per capire che a Mataas na Kahoy, così si chiama la località in cui stiamo, i bambini rappresentano la maggioranza assoluta della popolazione.

Come ogni storia di migrazione, quello dei filippini è un viaggio che segue i percorsi dei legami di parentela. “Quando sono arrivata a Milano, ero nervosa. Pensavo: è un paese diverso, con una lingua e una cultura che non conosco. Come farò? Ma poi sono venuti a prendermi in aeroporto. Mia zia mi ha portato a vedere il Duomo e abbiamo fatto una foto con i piccioni. Mi ha consigliato di cominciare subito a studiare l’italiano”. Dopo quattro mesi ha cominciato a lavorare, “è stato il momento più bello della mia permanenza in Italia: prima cominciavo a guadagnare e prima sarei potuta tornare dai miei figli”. Cinque anni sono lunghi, soprattutto per i ragazzi che nel frattempo diventavano adulti. Elsie li chiamava ogni settimana con Skype, e ogni mese mandava la metà del suo stipendio a suo padre, quel nonno che nel frattempo si prendeva cura di loro e che, mattone dopo mattone, tirava su la casa dove sarebbero tornati a vivere, insieme.

I nuovi eroi

Mentre parliamo del più e del meno scopriamo che anche la sorella di sua madre ha lavorato all’estero: 11 anni a Parigi. In tutta la zona vivono circa 30mila persone e, come ci spiegano, non c’è famiglia che non abbia almeno un parente all’estero. Chi in Medio Oriente, chi in Europa, chi negli Stati Uniti o nei più vicini paesi asiatici.

Il loro sforzo è ormai riconosciuto anche dal governo che sta lavorando alla creazione di una banca che porti il loro nome e di cui possano diventare azionisti. Nel frattempo ne elogia lo spirito di sacrificio e li chiama bagong bayani, nuovi eroi. Non sono giovani e belli, ma la resilenza non gli manca. Si lasciano indietro famiglie spezzate e figli cresciuti lontano dai genitori. Ma sono troppo orgogliosi o disperati per ammetterlo, figuriamoci per piangerci su.

Elsie e Angela ci portano in un’altra casa, a meno di un chilometro dalla loro. È più grande ma, al di là di un divano e qualche soprammobile religiosamente protetto da un telo di plastica, è completamente spoglia. I proprietari sono parenti alla lontana. Anche qui vivono in cinque. Ad attirare la nostra attenzione è un bambino che ha appena dieci anni. Si chiama Peter Gabriel, “come il cantante”, ed è nato a Biella. Quando aveva otto mesi l’hanno riportato qui. Da allora vive con i nonni e le zie. Vede la mamma una volta all’anno e il papà ogni due. Fa la quarta elementare in una scuola privata e non ci guarda mai in faccia. In famiglia ogni giorno si aspetta la domenica, quando grazie a Skype vedrà i suoi genitori su un monitor.

“Lavorano tanto, non avrebbero tempo per badare a lui. Ma guardate quanto è bello!”, ci dice sua zia. Cristy Lescano ha trent’anni e un figlio di pochi mesi. Anche lei vive in questa casa. “Gli abbiamo spiegato la situazione, e lui non si lamenta mai. Lo tratto come se fosse mio figlio. I suoi genitori amano stare in Italia, lì hanno un lavoro. Metà di questa casa è stata costruita con le loro rimesse. Non possiamo certo lamentarci!”. Cristy però non vorrebbe seguire le orme di suo fratello: “Non voglio emigrare. E poi devo prendermi cura di nostra madre che sta invecchiando”.