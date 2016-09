I problemi di Napoli sono spariti dalla campagna elettorale

Impettito, camicia fuori dai pantaloni, passeggia sul palco senza meta. Il pubblico lo applaude, si aspetta un altro slogan, più reboante del precedente. Lui non può deluderli: “Non sono in vendita!”, “Amatevi, non odiate!”. Si rivolge a una donna, seduta in prima fila sulla sua carrozzella: “Ti hanno detto che non conti, ma per me conti moltissimo!”. Il finale è in crescendo: “Renzi, vai a casa. Devi avere paura. Ti devi cagare sotto!”.

Chi non ha dimestichezza con le performance del sindaco di Napoli, sarà forse rimasto sconcertato dalla foga oratoria di Luigi de Magistris, immortalata in un video che, naturalmente, ha fatto il giro del web. Ma dopo cinque anni di videomessaggi, autointerviste e invettive a braccio, nella sua città la tirata dal palco del Palapartenope è sembrata a molti la naturale evoluzione di uno stile, se non proprio di un progetto politico; solo un po’ sopra le righe rispetto al solito, per onorare un’occasione importante come l’apertura della campagna elettorale per le prossime comunali del 5 giugno.

Fin dal suo insediamento De Magistris ha usato intenzionalmente le tecnologie della comunicazione, il linguaggio diretto, talvolta l’estremismo verbale, quasi a voler scavalcare così le questioni spinose presenti nell’agenda di governo, forse insuperabili sul terreno della concretezza. Con un lessico pararivoluzionario, eppure più politico di quello attuale, ha ragionato nei suoi primi anni da sindaco di consulte popolari e assemblee municipali, partecipazione dei cittadini e apertura dei palazzi delle istituzioni.

Poi, con il progressivo ridimensionamento di questi orizzonti, i proclami sono diventati più radicali, ma sempre più slegati dai fatti. Gli ultimi mesi di frenetico presenzialismo possiamo considerarli una lunga volata per conquistare la posizione preminente nella campagna in corso, dove il sindaco uscente, come ha già dimostrato cinque anni fa, può mettere in campo un’energia e una capacità di empatia con gli elettori che gli avversari si sognano.

La sfida è aperta

Se consideriamo i numeri, i sondaggi non promettono nulla di nuovo. Nel 2011 la partita si chiuse al ballottaggio: lo sfidante Gianni Lettieri fu quasi doppiato (il 34 per cento contro il 65 per cento) dall’ex pm, che ribaltò l’esito del primo turno. Anche oggi De Magistris è in vantaggio, ma non lontanissimi ci sono proprio Lettieri e, subito dopo, il candidato cinque stelle, Matteo Brambilla.

Lettieri, sostenuto da Forza Italia, è “l’imprenditore scugnizzo”, come recita il titolo di una sua biografia. Ex presidente degli industriali napoletani, capo piuttosto blando dell’opposizione in consiglio comunale, è patron di Atitech, l’azienda che provvede alla manutenzione degli aeromobili nello scalo di Capodichino. Il cuore della sua attività è però la finanziaria Meridie, che torna periodicamente nelle cronache per vicende giudiziarie di cui sono protagonisti i suoi soci o per qualche investimento finito male.