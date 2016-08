In Kenya gli artisti sfidano il potere chiedendo la pace

Anche se la crescita economica del Kenya è sostenuta, nel paese la disoccupazione è alta, soprattutto tra i giovani. Decine di milioni di persone non hanno accesso ai servizi di base e lo stato di diritto funziona a macchia di leopardo. Nella capitale il traffico soffoca le strade piene di buche, si costruiscono grattaceli e alberghi di lusso accanto a slum sconfinati che traboccano di persone scappate dalla povertà delle aree rurali. La corruzione è endemica. A giugno un informatore è stato ucciso e la polizia sostiene di non essere in grado di scoprire gli assassini.

I tre fanno parte di una nuova ondata di artisti politicamente impegnati, che sta emergendo con una certa rapidità nella scena creativa contemporanea del Kenya. La maggior parte ha tra i venti e i trent’anni (Soi invece ha 43 anni), e le loro opere riflettono le frustrazioni della popolazione di questo paese dell’Africa orientale e di tutta l’Africa, alla ricerca di nuove strade per sfidare vecchi leader ed élite in un ambiente spesso repressivo e a volte violento. “Sono giovani e arrabbiati, e hanno visto l’ingiustizia da vicino, una cosa che non succede a chi vive in occidente”, dice Frank Whalley, critico d’arte e giornalista di Nairobi.

Michael Soi lavora in una zona industriale e dipinge quadri giganti e dai colori vivaci, che ritraggono ragazze nei locali notturni di Nairobi in compagnia di uomini d’affari provenienti da tutto il mondo. Parla di arte come manifestazione di dissenso. A un chilometro e mezzo da lì, in un container smontato con studio annesso, Peterson Kamwathi sostiene che il suo ruolo sia quello di combattere gli estremismi. Poco distante, Longinos Nagila sta appendendo un’opera su cui si legge lo slogan “La rivoluzione tirerà fuori il meglio di noi” su una parete piena di schizzi di colore.

Chi è al potere in Kenya non considera l’arte come una minaccia

Il lavoro di Soi ne ha fatto uno degli artisti locali più noti. Nella sua serie Fat cat ha preso di mira le persone coinvolte negli scandali da svariati milioni di dollari che colpirono il Kenya una decina di anni fa. In un dipinto più recente ha richiamato il fatto che i poliziotti (già a corto di mezzi) siano impiegati dai politici per proteggere familiari o addirittura amanti.

Soi non ha mai avuto noie con le autorità, secondo lui perché chi è al potere in Kenya non considera l’arte come una minaccia. “L’arte è sempre stata percepita come qualcosa che serve a decorare le case, ed è per questo che la passiamo liscia”, dice.

Le elezioni in Kenya si solo tra un anno, ma la tensione sta già salendo. Negli ultimi mesi alcune manifestazioni sono diventate sanguinose battaglie di strada, in cui i poliziotti hanno picchiato e sparato sui dimostranti dell’opposizione. Anche se le ultime elezioni, nel 2013, si sono svolte in modo sostanzialmente pacifico, molti temono violenze simili a quelle che si verificarono dopo il voto del 2007, in cui morirono 1.500 persone. A fine giugno due persone sono state uccise in uno scontro a sfondo etnico al confine occidentale del Kenya.

Scegliere da che parte stare

Secondo Whaley, quando in un paese è difficile criticare i politici in modo diretto l’arte può diventare uno strumento importante.

“Lo spazio democratico si sta sicuramente aprendo in Kenya ma, come hanno dimostrato i fatti più recenti, la polizia antisommossa è sempre all’erta. Naturalmente le manifestazioni proseguono, ma quando le strade sono chiuse la protesta politica tende a emergere in molti altri modi, per esempio attraverso le opere degli artisti del paese”.

Alcuni non hanno peli sulla lingua – come Nagila, che ha 29 anni e sta lavorando a un’installazione intitolata Democracy my piss – mentre altri preferiscono toni più sfumati.