Da Tripoli a Ferrara e ritorno, nonostante la burocrazia

Detesto il caffè tunisino Ci ho messo quasi un mese per arrivare al punto in cui poter chiamare per prenotare un appuntamento. Il processo è stato anche costoso, tenuto conto del basso tasso di cambio del dinaro libico nei confronti del dinaro tunisino e del fatto che non potevo usare la mia carta di credito per ritirare i contanti.

Alla fine sono stato costretto ad andare fisicamente all’ambasciata a Tunisi. Lì mi è stato detto che avrei dovuto trasferire un totale di 140 dinari tunisini (circa 56 euro) sul conto in banca dell’ambasciata italiana attraverso un bollettino postale, aspettare due giorni e poi chiamare il numero di telefono – che mi hanno comunicato di persona – per prenotare un appuntamento. Con mio sommo sconcerto, l’operatore tunisino mi ha detto che era possibile prendere un appuntamento solo dopo due mesi.

Poiché l’ambasciata italiana non ha ripreso a funzionare in Libia dopo il 2014, tutti i libici devono richiedere un visto all’ambasciata italiana in Tunisia. Ho dovuto fare avanti e indietro tra la Tunisia e la Libia diverse volte. Prima per fissare un appuntamento, cosa che a causa di linee telefoniche perennemente occupate e di insormontabili barriere linguistiche mi è stato impossibile fare senza andare di persona in Tunisia.

Partecipare al festival di Internazionale a Ferrara è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Non è stata una cosa facile, anzi. Ci ho messo due mesi per organizzare il viaggio dalla Libia all’Italia.

Sono tornato in Libia, spiegando la complessa situazione allo staff del festival di Internazionale e loro sono riusciti a farmi avere un appuntamento in tempi più brevi. Infine sono tornato in Tunisia per richiedere il visto. Come nella precedente occasione, anche questa tappa del viaggio è cominciata all’aeroporto internazionale di Mitiga.

Quando fu costruito, nel 1923, l’aeroporto era una base dell’aeronautica italiana, l’aeroporto militare di Mellaha. Durante la seconda guerra mondiale diventò una base aerea tedesca, poi l’ottava armata dell’esercito britannico lo occupò nel 1943 e l’esercito statunitense lo tenne fino al 1969.

In seguito fu usato dalle forze aeree libiche e sovietiche fino al 1995, quando la base aerea fu convertita nel secondo aeroporto civile di Tripoli. Da quando le brigate di Souq Al Juma ne hanno assunto il controllo nel 2011, hanno utilizzato ampie parti dell’aeroporto come loro base e come carcere. L’aeroporto internazionale di Mitiga è l’unico in servizio a Tripoli dopo chiusura dell’aeroporto internazionale di Tripoli nel luglio del 2014, durante la seconda guerra civile libica.

Database fuori uso

Se non prendevo un aereo, da lì mi restavano solo due opzioni.

Viaggiare via terra, facendo un tragitto lungo e rischioso e preparando grandi quantità di soldi per pagare i poliziotti di frontiera tunisini e la dogana, come hanno sempre fatto con i libici, usando sempre la stessa frase che gli autisti, i camerieri e i poliziotti usano con i libici: “Fammi felice”. Se rifiuti di “farli felici” con i soldi, troveranno dei modi creativi per farti aspettare ore sotto il sole. La seconda opzione era la via più economica, più rapida e più facile per arrivare in Europa: con un gommone. La prossima volta potrei pensare di tentare la sorte in questo modo.

Sono arrivato all’aeroporto presto. All’ingresso principale c’era una lunga fila di persone in attesa di poter entrare. Non sapevo quale fosse il problema, e i visi imbronciati delle persone in coda non mi hanno incoraggiato a chiedere ulteriori informazioni (alla fine ho scoperto ciò che stava provocando il blocco di tutti i voli: il database dell’aeroporto era fuori uso, così non era possibile registrare i passaporti dei passeggeri).