L’Europa finisce a Ventimiglia

Il treno che percorre la Liguria e arriva a Nizza trasporta le contraddizioni dell’Europa. Un’umanità allegra e benestante si distribuisce su alcune delle località balneari più esclusive d’Italia, come Portofino, Rapallo, Alassio, Sanremo. A Ventimiglia, ultima fermata prima del confine con la Francia, invece, scendono anche piccoli gruppi di giovani silenziosi e con la pelle scura. Sono arrivati qui dopo una traversata in mare, e poi in autobus, a piedi o in treno. Si fermano nel luogo più vicino alla loro speranza di un futuro: a poca distanza dal confine con la Francia, il paese dove li aspetta un familiare o un amico.

Da quando nel 2015 Parigi ha chiuso la frontiera, per i migranti stranieri Ventimiglia è diventata un imbuto. Tanto che il ministro dell’interno Angelino Alfano ha detto: “Sul confine di Ventimiglia ci giochiamo l’Europa”.

Il sindaco della città ligure Enrico Ioculano arriva al bar di piazza della Repubblica salutando tutti: un capannello di anziani con il giornale sotto al braccio, due ragazzi in motorino, una giornalista che lo ha dovuto intervistare spesso. Sorride, cerca di buttare acqua sul fuoco di una polemica nazionale che dipinge il suo comune come la trincea di una guerra d’invasione. “Non c’è nessuna invasione, la vita della città continua tranquilla come sempre”. Da quel punto d’osservazione sembra vero: camicie di lino, cappelli di paglia e ombrelloni arrotolati sfilano verso la spiaggia. Si sentono persone parlare in francese, in olandese o con l’accento milanese. Il mercato e i negozi di souvenir sono pieni. Trovare una camera per una notte è impossibile.

“Stiamo gestendo i flussi con umanità ed efficienza”, dice il sindaco. “Il governo finalmente ci ha mandato degli autobus per trasportare in altre città i migranti che non trovano posto nel nostro centro d’accoglienza. Sono persone tranquille, se ne vogliono andare, non cercano grane qui”. Il papa l’ha invitato a Roma a settembre, vuole ascoltare la sua esperienza di sindaco di frontiera. Ma lui non si sente così: “La mia generazione è cresciuta senza il concetto di confine”, dice Ioculano, che ha vissuto i suoi 31 anni a un’estremità dell’Italia ma al centro dell’Europa, proprio lì dove si concretizza la libertà di circolazione firmata a Schengen: “I controlli alle dogane, oggi come oggi, mi sembrano assurdi e tristi. È un passo indietro, la fine di un’epoca”.